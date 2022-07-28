Пуйоль встал на защиту Пике, поддержав его в соцсетях

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал Херарда Пике.

«В прошлом году он был одним из лучших игроков клуба и многие игры провел с дискомфортом, заставляя себя выходить на поле», - написал Пуйоль в своих соцсетях.

Пике пережил тяжелые последние несколько месяцев как на футбольном поле, так и за его пределами: он боролся с травмами, ироничным отношением фанатов, а также разошелся со своей девушкой Шакирой.

«Если в следующем сезоне он выложится на 100 процентов, очень мало центральных защитников смогут с ним сравниться», - поддержал своего бывшего одноклубника Пуйоль.

В прошедшем сезоне Пике провел в Ла Лиге 27 матчей, в которых забил 1 гол.