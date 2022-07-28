Фемения вернулся в Ла Лигу

«Уотфорд» вылетел из английской Премьер-лиги, и его лучшие игроки теперь не горят желанием играть в Чемпионшипе. Команда теряет футболистов - сегодня было объявлено о том, что 31-летний испанский защитник Кико Фемения решил вернуться к себе на родину после пяти лет в составе «шершней».

Он подписал трехлетний контракт с «Вильярреалом» - прошлогодним полуфиналистом Лиги чемпионов. Презентация нового игрока «субмарины» пройдет уже в пятницу, 29 июля, на домашнем стадионе клуба.

Испанский чемпионат Ла Лиги начнется 12 августа, в первом туре «Вилльяреал» сыграет в гостях с «Вальядолидом».