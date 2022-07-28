Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фемения вернулся в Ла Лигу

28 Июля 2022 • 20:37 Комментировать
Вальядолид
...
Вильярреал
3.70 3.45 2.03
13.08 20:00

«Уотфорд» вылетел из английской Премьер-лиги, и его лучшие игроки теперь не горят желанием играть в Чемпионшипе. Команда теряет футболистов - сегодня было объявлено о том, что 31-летний испанский защитник Кико Фемения решил вернуться к себе на родину после пяти лет в составе «шершней».

Он подписал трехлетний контракт с «Вильярреалом» - прошлогодним полуфиналистом Лиги чемпионов. Презентация нового игрока «субмарины» пройдет уже в пятницу, 29 июля, на домашнем стадионе клуба.

Испанский чемпионат Ла Лиги начнется 12 августа, в первом туре «Вилльяреал» сыграет в гостях с «Вальядолидом». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Кико Фемения Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
21:38 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» объявил об уходе Гаспара, который провёл в клубе 15 сезонов
21:11 · Испания. Ла Лига
Пуйоль встал на защиту Пике, поддержав его в соцсетях
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подумывает отдать Френки де Йонга в аренду
20:52 · Англия. Премьер-лига
Вернер может перейти в «Реал»
20:37 · Испания. Ла Лига
Фемения вернулся в Ла Лигу
20:18 · Испания. Ла Лига
Мингеса будет защищать цвета «Сельты»
19:51 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» арендовала новичка «Атлетико» официально
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен де Йонг, но клуб не готов платить 80 миллионов евро
16:06 · Испания. Ла Лига
Франк Кесси рассказал о первых днях в «Барселоне»
15:53 · Испания. Ла Лига
Защитник «ПСЖ» – главная цель «Севильи» на замену Кунде
13:17 · Италия. Серия А
«Атлетико» объявил о трансфере Молины официально
11:56 · Испания. Ла Лига
Хави нашёл новый способ заставить Френки де Йонга уйти
11:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает приглашение Пьянича на замену Погба 2
10:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по тер Штегену
10:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может сократить зарплаты основным игрокам
Все новости
Рекомендуем