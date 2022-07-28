Защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время может перейти в «Барселону». Официальный сайт каталонского клуба сообщил об устной договоренности между сторонами по трансферу 23-летнего француза. Отмечается, что трудовой договор с Кунде еще не подписан.

Защитник выступает в «Севилье» с 2019 года, перебравшись из «Бордо». В минувшем сезоне он принял участие в 44 встречах во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив одну голевую передачу.

По информации авторитетного портала transfermarkt, Кунде заключит контракт с «Барселоной» до 2027 года, а сумма его трансфера обойдется «сине-гранатовым» в 50 миллионов евро.