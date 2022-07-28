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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави нашёл новый способ заставить Френки де Йонга уйти

28 Июля 2022 • 11:56 Комментировать

Трансферная сага с участие голландского полузащитника Френки де Йонга и «Барселоны» получила развитие.

Несмотря на выгодное предложение от «Манчестер Юнайтед», де Йонг наотрез отказывается переходить в английский клуб, тем самым нарушая планы каталонцев по снижению зарплатной ведомости.

Ранее руководство «Барселоны» заявило де Йонгу, что ему придется пойти на сокращение заработной платы, если он намерен остаться в клубе. В последнем контрольном матче голландец был переведен на необычную для себя позицию центрального защитника.

Теперь главный тренер «Барсы» Хави сообщил де Йонгу, что в новом сезоне ему придется смириться с серьезным сокращением игрового времени, сообщает Mundo Deportivo. Как утверждает издание, Хави уверен, что такая тактика убедит де Йонга серьезно задуматься об уходе, особенно накануне чемпионата мира в Катаре.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
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