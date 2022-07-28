«Барселона» приняла решение по тер Штегену

На днях в испанской прессе появилась информация о возможном уходе немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена из каталонской «Барселоны».

Теперь же стало известно, что трансфер основного вратаря не входит в планы руководства «сине-гранатовых». По сведениям Diario Sport, тренерский штаб и клубный менеджмент не думают о продаже игрока. Наставник Хави Эрнандес рассчитывает на тер Штегена как на первого номера команды в новом сезоне.

В прошлом сезоне Марк-Андре сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 34 гола. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.