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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по тер Штегену

28 Июля 2022 • 10:52 Комментировать

На днях в испанской прессе появилась информация о возможном уходе немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена из каталонской «Барселоны».

Теперь же стало известно, что трансфер основного вратаря не входит в планы руководства «сине-гранатовых». По сведениям Diario Sport, тренерский штаб и клубный менеджмент не думают о продаже игрока. Наставник Хави Эрнандес рассчитывает на тер Штегена как на первого номера команды в новом сезоне.

В прошлом сезоне Марк-Андре сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 34 гола. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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