«Барселона» может сократить зарплаты основным игрокам

Финансовое состояние «Барселоны» продолжает оставаться нестабильным. Клуб нуждается в снижении платежной ведомости, но пока не понятно, за счет кого это можно сделать.

Недавно сообщалось, что каталонцы могут пойти на продажу основного вратаря тер Штегена, если не удастся решить вопрос с полузащитником Френки де Йонгом.

Однако, как утверждает SPORT, немецкий вратарь считается важной часть клуба, и ни при каких условиях не покинет команду. Вместо этого руководство «Барсы» может попросить основных футболистов согласиться с сокращением зарплаты.

Кроме де Йонга, на данный момент каталонцы пытаются избавиться от Мартина Брайтвайта, Мемфиса Депая, Оскара Мингесы и ряда других игроков, но не могут найти покупателей.