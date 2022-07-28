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Чемпионат Испании. Ла Лига

Премьер-министр Испании – о Левандовски: «Это отличное подписание»

28 Июля 2022 • 10:01 Комментировать

Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался о трансфере нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону».

«С политической точки зрения ответить на этот вопрос сложно. Я болею за мадридский «Атлетико», но также являюсь главой правительства Испании. Я скажу, что это отличное подписание для «Барселоны», - заявил чиновник во время официального визита в Польшу.

Санчес выразил надежду, что с приходом польского нападающего каталонский клуб сможет ярче проявить себя на европейской арене, что пойдет на пользу всему испанскому футболу.

Левандовски перешел в «Барселону» этим летом после затяжных переговоров с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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