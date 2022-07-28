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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может перенести трансфер Иньиго Мартинеса на следующее лето

28 Июля 2022 • 09:09 Комментировать

«Барселона» рассматривает вариант подписания защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса в следующем году.

Сделка по переходу Жюля Кунде из «Севильи» практически завершена. В связи с этим каталонцы могут отложить переговоры по Мартинесу на год, когда у футболиста закончится контракт с «Атлетиком», сообщает AS. Руководство «Барсы» видит в Мартинесе игрока, способного заменить Херарда Пике в случае его ухода.

Уточняется, что после завершения сделки по Кунде каталонский клуб планирует сосредоточиться на подписании крайних защитников.

В прошедшем сезоне Мартинес провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес
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