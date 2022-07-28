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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала новую трансферную цель

28 Июля 2022 • 07:37 Комментировать

Каталонская «Барселона» нашла усиление за океаном. Скауты «сине-гранатовых» обратили внимание на мексиканского голкипера Давида Очоа, играющего в МЛС за клуб «Реал Солт-Лейк». Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Том Богерт.

Вице-чемпион Испании может заполучить перспективного вратаря бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с нынешним клубом истекает в конце этого года.

Стоит отметить, что Давид привлекался к поединкам за молодежные сборные Мексики и США. В 2022 году голкипер получил первый вызов в ряды национальной сборной Мексики, однако участия во встрече не принимал.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Давид Очоа
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