«Барселона» назвала новую трансферную цель

Каталонская «Барселона» нашла усиление за океаном. Скауты «сине-гранатовых» обратили внимание на мексиканского голкипера Давида Очоа, играющего в МЛС за клуб «Реал Солт-Лейк». Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Том Богерт.

Вице-чемпион Испании может заполучить перспективного вратаря бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с нынешним клубом истекает в конце этого года.

Стоит отметить, что Давид привлекался к поединкам за молодежные сборные Мексики и США. В 2022 году голкипер получил первый вызов в ряды национальной сборной Мексики, однако участия во встрече не принимал.