Тебас недоволен отношением «Барселоны» к де Йонгу

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался насчет желания руководства каталонской «Барселоны» урезать зарплату голландскому полузащитнику Френки де Йонгу.

«Футболиста нельзя отдалять от всей команды и давить на него. Это не соответствует правилам этики. В каталонском клубе прекрасно знают об этом», - передает слова руководителя Infobae.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» настаивают на сокращении оклада де Йонга в два раза. Если игрок не примет условия, то будет вынужден покинуть каталонский клуб.

Срок действующего контракта Френки с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В подписании голландца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».