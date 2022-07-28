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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» по-прежнему нацелена на игрока «Атлетика»

28 Июля 2022 • 07:11 Комментировать

Испанский защитник Иньиго Мартинес, права на которого принадлежат «Атлетику» Бильбао, по-прежнему входит в трансферный шорт-лист каталонской «Барселоны».

По сообщениям газеты Marca, «сине-гранатовые» не отказывались от трансфера 31-летнего футболиста. При этом каталонцы пока не делали конкретного предложения «Атлетику», поскольку заняты переговорами по трансферу француза Жюля Кунде, играющего за «Севилью».

Рыночный ценник Иньиго составляет 25 миллионов евро. Он связан контрактом с баскским клубом до лета 2023 года.

В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча за «Атлетик», забил три гола, а также получил девять желтых и две красные карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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