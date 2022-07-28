Капитан «Атлетико» рассказал, нужно ли команде усиление

Полузащитник Коке, который является капитаном мадридского «Атлетико», высказался насчет летней трансферной кампании своего клуба.

«У нас есть отличные футболисты, у тренерского штаба много вариантов для ротации состава. Однако окончательное решение остается за высшим руководством. Именно они примут решение, нужно ли подписывать новых игроков для укрепления состава. Лично я вижу, что у нас есть по два игрока на каждое место, состав прекрасный. Мы способны с этими игроками бороться за все трофеи», - цитирует хавбека газета Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что ряды «матрасников» может пополнить звездный форвард Криштиану Роналду.