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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Насьональ» приветствует Луиса Суареса

27 Июля 2022 • 23:13 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес официально оповестил мир о том, что отныне будет выступать у себя на родине, в Уругвае. Он заключил контракт с «Насьоналем» - клубом, в котором когда-то в молодости начинал свою карьеру.

- Мы счастливы видеть тебя в самой красивой футболке в мире! Ты дома, чувствуй себя соответствующим образом! - приветствует Луиса Суареса клубная пресс-служба.

Прошлый сезон уругвайский футболист провел в мадридском «Атлетико», а ранее он выступал в таких клубах, как каталонская «Барселона», английский «Ливерпуль», голландские коллективы «Аякс» и «Гронинген».

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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