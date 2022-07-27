Данджума останется в «Вильярреале» в новом сезоне

Нападающий Арно Данджума продолжит карьеру в «Вильярреале», если не случится ничего экстраординарного.

Ранее была информация, что футболистом интересуются несколько клубов АПЛ, однако форвард накануне чемпионата мира,решил остаться в испанском клубе, чтобы гарантированно быть игроком основного состава.

В прошедшей кампании Данджума помог «Вильярреалу» добраться до полуфинала Лиги чемпионов, но в Ла Лиге дела сложились хуже – команда заняла седьмое место и квалифицировалась только в Лигу конференций.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 23 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.