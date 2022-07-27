Дембеле: Я счастлив, что Хави верит в меня

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что счастлив находиться в клубе.

Дембеле сказал Mundo Deportivo, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес верит в него, для игрока это очень важно, поэтому готов приложить все силы для успеха «сине-гранатовых».

Ранее Хави заявил, что считает Дембеле особенным футболистом, который способен быстро менять ситуацию на поле. Специалист отметил, что доволен игрой нападающего, но от него требуется больше стабильности.

25-летний Дембеле выступает за каталонский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, забил два мяча и сделал 13 результативных передач.