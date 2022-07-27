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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Атлетико» попросил Морату остаться в команде

27 Июля 2022 • 21:31 Комментировать

Боссы мадридского «Атлетико» обратились с просьбой к нападающему Альваро Морате остаться в клубе хотя бы на один сезон.

Ранее испанский клуб покинул Луис Суарес, а трансфер Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» представляется довольно туманным. В связи с этим «Атлетико» попросил нападающего остаться в команде в новом сезоне, сообщает Atletico Universe.

Ранее была информация, что форвардом интересуется «Ювентус», в котором он отыграл последние два года на правах аренды.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 35 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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