Нападающий Луис Суарес объявил об официальном соглашении с уругвайским «Насьоналем».

Вчера знаменитый форвард сообщил посредством социальных сетей о предварительной договорённости с клубом, в котором начинал свой профессиональный путь, а теперь сделка заключена официально. Суарес опубликовал своё фото в футболке «Насьоналя», добавив следующую подпись: «Теперь всё официально! Горжусь тем, что снова представляю цвета «Насьоналя».

Луис Суарес покинул состав коллектива из Монтевидео 16 лет назад. С тех пор он успел поиграть за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико».