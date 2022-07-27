«Барселона» может заняться трансфером Гайя в январе

«Барселона» может отложить трансфер защитника «Валенсии» Хосе Гайя до января следующего года.

Контракт футболиста заканчивается следующим летом. «Барселона» сейчас находится в поисках левого защитника, и Гайя рассматривается, как один из кандидатов на эту роль.

Также каталонский клуб занимался трансфером Маркоса Алонсо из «Челси», но недавно переговоры зашли в тупик. «Барселона» ожидает, что зимой цена на Гайя опустится ниже отметки в 10 миллионов евро, и футболист будет более доступен для перехода.

В прошедшем сезоне Гайя провел в чемпионате Испании 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.