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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может заняться трансфером Гайя в январе

27 Июля 2022 • 20:50 Комментировать

«Барселона» может отложить трансфер защитника «Валенсии» Хосе Гайя до января следующего года.

Контракт футболиста заканчивается следующим летом. «Барселона» сейчас находится в поисках левого защитника, и Гайя рассматривается, как один из кандидатов на эту роль.

Также каталонский клуб занимался трансфером Маркоса Алонсо из «Челси», но недавно переговоры зашли в тупик. «Барселона» ожидает, что зимой цена на Гайя опустится ниже отметки в 10 миллионов евро, и футболист будет более доступен для перехода.

В прошедшем сезоне Гайя провел в чемпионате Испании 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хосе Гайя Трансферы футбола - лето 2022
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