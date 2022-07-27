​«Барселона» договорилась о трансфере Кунде - осталось оформить документы

Трансферная сага с участием защитника Жюля Кунде близка к своему завершению. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» закрыла сделку с «Севильей» по итогам сегодняшних переговоров. Всё договорено, теперь остаётся положить результаты договорённостей на бумагу и поставить нужные подписи. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Ранее Жюль Кунде согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Отмечается, что ключевым фактором для игрока стала возможность работы с Хави.

Как известно, серьёзный интерес к Жюлю Кунде проявлял английский «Челси».