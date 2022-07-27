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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» договорилась о трансфере Кунде - осталось оформить документы

27 Июля 2022 • 18:16 Комментировать

Трансферная сага с участием защитника Жюля Кунде близка к своему завершению. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» закрыла сделку с «Севильей» по итогам сегодняшних переговоров. Всё договорено, теперь остаётся положить результаты договорённостей на бумагу и поставить нужные подписи. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Ранее Жюль Кунде согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Отмечается, что ключевым фактором для игрока стала возможность работы с Хави.

Как известно, серьёзный интерес к Жюлю Кунде проявлял английский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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