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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» в шаге от трансфера Кунде

27 Июля 2022 • 16:11 Комментировать

Каталонская «Барселона» находится в шаге от приобретения защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» вплотную приблизились к осуществлению сделки.

Сообщается, что «Барселона» и «Севилья» согласовывают последние детали сделки. Сам Кунде уже согласовал условия личного контракта с «сине-гранатовыми», а теперь дожидается, когда «Севилья» даст ему зелёный свет, чтобы сделать следующий шаг.

В борьбе за Кунде каталонская «Барселона» обошла лондонский «Челси». Английский клуб отказался от футболиста и решил переключить внимание на альтернативные варианты.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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