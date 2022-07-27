«Барселона» в шаге от трансфера Кунде

Каталонская «Барселона» находится в шаге от приобретения защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» вплотную приблизились к осуществлению сделки.

Сообщается, что «Барселона» и «Севилья» согласовывают последние детали сделки. Сам Кунде уже согласовал условия личного контракта с «сине-гранатовыми», а теперь дожидается, когда «Севилья» даст ему зелёный свет, чтобы сделать следующий шаг.

В борьбе за Кунде каталонская «Барселона» обошла лондонский «Челси». Английский клуб отказался от футболиста и решил переключить внимание на альтернативные варианты.