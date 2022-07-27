«Барселона» может продать тер Штегена

«Барселона» может выставить на трансфер голкипера Марка-Андре тер Штегена, если клубу не удастся решить вопрос с продажей Френки де Йонга.

«Барселона» нуждается в продаже нескольких футболистов, чтобы освободить потолок зарплат и зарегистрировать новичков. Одним из кандидатов на уход давно является полузащитник Френки де Йонг, но он наотрез отказывается покидать клуб.

Как сообщают источники в Испании, «Барселона» готова воспользоваться «планом Б» и продать голкипера тер Штегена, который является одним из самых дорогих и высокооплачиваемых игроков команды.

В прошедшем сезоне вратарь провел в Ла Лиге 35 матчей, в которых пропустил 34 гола.