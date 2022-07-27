Неймара требуют посадить за решётку на пять лет

В середине октября нападающий «ПСЖ» Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции.

Иск был подан семь лет назад компанией DIS, которая владела 40% прав на Неймара на момент его перехода в «Барселону» из «Сантоса». Обвинители утверждают, что переход сопровождался коррупционными сделками между тогдашним президентом «Барсы» Сандро Росселем и отцом футболиста.

Компания требует приговорить Неймара к пяти годам лишения свободы, а также запретить бывшей звезде «Барселоны» заниматься футболом на аналогичный период.

Обвинение также требует тюремного заключения для двух опальных бывших представителей «Барсы» - Росселя и Хосепа Марии Бартомеу, который был вице-президентом клуба, когда была заключена сделка по Неймару.