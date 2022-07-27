Умер легендарный поклонник «Барселоны»

«Барселона» объявила о том, что скончался первый член клуба Мануэль Манос Гонсальбо.

Гонсальбо являлся номером один в списке членов каталонского клуба, которые известны как «социос» - они могут принимать участие в голосовании по решению различных клубных вопросов.

«Мы с сожалением сообщаем о смерти Мануэля Маноса Гонсальбо, обладателя членского билета с номером 1 ФК «Барселона» в возрасте 101 года», — говорится в заявлении клуба.

«Он был членом клуба с 5 сентября 1932 года. Наши искренние соболезнования его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром».

Учитывая возраст Гонсальбо, он был свидетелем всей новейшей истории каталонской команды. Он мог наблюдать с трибун за игрой таких футболистов, как Йохан Кройф, Диего Марадона, Роналду, Ривалдо, Роналдиньо, Хави, Андрес Иньеста и Лионель Месси.