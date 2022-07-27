Левандовски заберёт девятый номер у Депая

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски заберёт футболку с девятым номером у своего одноклубника Мемфиса Депая.

Польский нападающий присоединился к каталонскому клубу в текущее межсезонье после продолжительных переговоров с «Баварией».

Депай не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави на следующий сезон. Руководство «Барсы» уже давно ищет новый клуб для голландского футболиста, но до сих пор ни один из вариантов Депая не удовлетворил.

Тем не менее, как сообщает Sport, Депай должен будет передать свой девятый номер новобранцу клуба.

Ранее легендарный номер носили на своей спине такие звезды, как Йохан Кройф, Христо Стоичков и Роналдо.