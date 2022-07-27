Рафинья назвал свои цели в «Барселоне»

Бразильский полузащитник Рафинья Диас, который в текущее трансферное окно пополнил ряды каталонской «Барселоны», рассказал о своих целях в новом клубе.

«Хочу добиться здесь максимума. Мои цели – это трофеи. Я хочу выиграть с «Барселоной» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, различные кубки, а также клубный чемпионат мира. Планирую завоевать все возможные трофеи. В таком случае я буду безумно счастлив», - приводит слова футболиста Diario Sport.

25-летний бразилец перешел в «Барселону» из «Лидса» за 58 миллионов евро. Он заключил с «сине-гранатовыми» контракт до конца июня 2027 года.