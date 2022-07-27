Анчелотти оценил форму Бензема

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно выступления французского форварда Карима Бензема в сегодняшнем товарищеском поединке против мексиканской «Америки» (2:2).

«Все хорошо, хоть он и провел не так много тренировок. Карим в порядке, ему лишь нужно улучшить физические кондиции. Мы много работаем на сборах, поэтому игроки могут казаться не очень свежими. Думаю, мы немного снизим нагрузки», - передает слова итальянского тренера клубная пресс-служба.

В прошедшем поединке Бензема отметился забитым мячом. Карим является главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году.