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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне выгоняет игрока сборной Испании из «Атлетико»

27 Июля 2022 • 10:14 Комментировать

Испанский игрок средней линии Сауль Ньигес, вернувшийся в мадридский «Атлетико» из аренды в «Челси», не нужен «матрасникам». Главный тренер команды Диего Симеоне дал понять, что больше не рассчитывает на полузащитника.

По данным Cadena Ser, агент Ньигеса начал подыскивать своему клиенту новую команду. Он предложил услуги хавбека туринскому «Ювентусу». Испанец может заменить в составе «старой синьоры» травмированного Поля Погба.

На днях также появился слух об интересе к Саулю со стороны «Ромы».

Контракт 27-летнего полузащитника с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2022
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