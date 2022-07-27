Хави оценил игру Левандовски против «Ювентуса»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после контрольной встречи с туринским «Ювентусом». Поединок завершился результативной ничьей – 2:2. По дублю оформили Усман Дембеле и Мойзе Кин.

Во время интервью испанский специалист прокомментировал игру новичка команды – нападающего Роберта Левандовски.

«Роберт – очень думающий игрок. Он проигрывает мало мячей, это нам сильно помогает. Нашим футболистам нужно чаще искать Левандовски в атаке», - цитирует специалиста AS.

33-летний нападающий перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро.