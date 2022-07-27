Анчелотти рассказал о настрое «Реала» на Суперкубок Европы

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Европы с франкфуртским «Айнтрахтом», выигравшим в прошлом сезоне Лигу Европы.

«На поле выйдет состав, который выиграл Лигу чемпионов. Этот матч станет завершением сезона. «Реал» хочет поставить точку, выиграв еще один трофей. В ближайшем спарринге сыграет состав, который будет очень близок к тому, что выйдет на Суперкубок», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что «Реал» является действующим триумфатором Лиги чемпионов.

Матч за Суперкубок Европы состоится в среду, 10 августа.