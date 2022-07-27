Белотти может стать дублёром Бензема

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти может стать игроком мадридского «Реала».

В испанском клубе может возникнуть ситуация, когда команда останется только с одним чистым форвардом – Каримом Бензема. Его дублеры – Мариано Диас и Борха Майораль – сейчас ведут переговоры с другими клубами.

В связи с этим «Реал» рассматривает вариант с подписанием Белотти, который после ухода из «Торино» является свободным агентом.

Еще одним кандидатом на вакансию нападающего в «Реале» является Оливье Жиру.

В прошедшем сезоне Белотти провел в Серии А 22 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.