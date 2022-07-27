«Барселона» назвала дату презентации Левандовски

В каталонской «Барселоне» определились с точной датой презентации звездного новичка команды Роберта Левандовски, присоединившегося к команде этим летом.

Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», церемония состоится на домашнем стадионе «сине-гранатовых» 5 августа.

Напомним, что «Барселона» приобрела Левандовски у мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. С Робертом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Центрфорвард уже дебютировал за каталонскую команду в победном спарринге с мадридским «Реалом» (1:0).