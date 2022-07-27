Хави оценил игру Усмана Дембеле

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о выступлении вингера Усмана Дембеле в сегодняшнем поединке против туринского «Ювентуса» в рамках турне по США.

«Дембеле – особенный футболист. Он дает нам многое на поле, Усман способен менять ситуацию. Мало команд имеют таких игроков. От него требуется больше стабильности и голов. Сейчас я доволен его игрой, он очень предан этому делу», - цитирует испанского специалиста AS.

Товарищеский поединок между каталонцами и туринцами завершился результативной ничьей со счетом 2:2. В этой встрече Усман Дембеле отметился дублем.