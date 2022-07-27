Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» победить мексиканский клуб

Мадридский «Реал» проводит подготовку к старту нового сезона. Подопечные Карло Анчелотти сыграли товарищескую встречу с мексиканским клубом «Америка». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Голами в составе «королевского клуба» отметились французский нападающий Карим Бензема и бельгийский полузащитник Эден Азар.

Напомним, что минувший сезон стал для мадридского гранда очень успешным. Команда Анчелотти отпраздновала чемпионство в Ла Лиге, а также триумфовала в Лиге чемпионов, минимально переиграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. Решающий гол забил Винисиус.