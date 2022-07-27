«Севилья» отказалась от трансфера Депая

Голландский форвард Мемфис Депай мог сменить каталонскую «Барселону» на «Севилью», однако андалусийский клуб отказался от игрока.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, «сине-гранатовые» хотели включить нападающего в сделку по переходу французского защитника Жюля Кунде. «Севилью» не устроило такое предложение, и переговоры сорвались.

Ранее стало известно, что в каталонском гранде больше не рассчитывают на Депая. Нападающему посоветовали найти новый клуб, чтобы не просиживать время в запасе.

Среди вариантов продолжения карьеры Мемфиса назывался туринский «Ювентус».