Савиола станет тренером молодёжной команды «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола возвращается в клуб в качестве помощника главного тренера команды до 19 лет.

Савиола, которому сейчас 40 лет, провел в каталонском клубе несколько сезонов – с 2001 по 2007 года. Кроме этого, он выступал также за мадридский «Реал», «Севилью» и «Малагу».

Бывший игрок сборной Аргентины живет в Андорре с 2018 года и до этого времени был частью тренерского штаба клуба первого дивизиона «Ордино».

Ранее, еще один бывший футболист «Барселоны» - Рафаэль Маркес – вошел в систему клуба в качестве тренера.

Савиола сыграл за каталонцев 123 матча, в которых забил 49 голов.