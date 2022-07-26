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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не сможет продать Юмтити из-за проблем игрока с коленом

26 Июля 2022 • 23:47 Комментировать

«Барселону» ждут большие проблемы в осуществлении трансфера защитника Самуэля Юмтити, потому что футболист так и не отошел от предыдущей травмы колена.

Об этом сообщает испанский журналист Херар Ромеро. Несколько недель назад Юмтити побывал на просмотре в «Ренне», но французы решили не покупать футболиста из-за «проблем с физикой».

Теперь испанский источник сообщает, что дело намного серьезнее, чем недостаточное физическое состояние игрока, и каталонцам практически не удастся найти покупателя на бывшего защитника сборной Франции. Единственным вариантом, как считает журналист, является обоюдный разрыв контракта.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании только один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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