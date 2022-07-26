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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт может перейти в «Хетафе»

26 Июля 2022 • 21:03 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может стать игроком «Хетафе».

Футболист давно выпал из обоймы основного состава каталонского клуба, а летом главный тренер «Барсы» Хави заявил, что не рассчитывает на Брайтвайта в новом сезоне. Каталонцы хотят избавиться от футболиста и даже не взяли его в предсезонное турне.

Как сообщает испанский источник, Брайтвайтом интересуются два клуба – «Хетафе» и «Райо Вальекано» - но конкретных предложений пока не последовало. Готов ли сам Брайтвайт лишиться дорогого контракта в «Барселоне» - не уточняется.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хетафе Райо Вальекано Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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