Брайтвайт может перейти в «Хетафе»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может стать игроком «Хетафе».

Футболист давно выпал из обоймы основного состава каталонского клуба, а летом главный тренер «Барсы» Хави заявил, что не рассчитывает на Брайтвайта в новом сезоне. Каталонцы хотят избавиться от футболиста и даже не взяли его в предсезонное турне.

Как сообщает испанский источник, Брайтвайтом интересуются два клуба – «Хетафе» и «Райо Вальекано» - но конкретных предложений пока не последовало. Готов ли сам Брайтвайт лишиться дорогого контракта в «Барселоне» - не уточняется.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.