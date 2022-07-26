Суарес может перейти в «Лос-Анджелес»

Бывший форвард «Барселоны» и «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе» из МЛС.

По сведениям Mundo Deportivo, 35-летний футболист близок к переходу в «Лос-Анджелес», клуб предложил уругвайскому нападающему краткосрочный трудовой договор.

Напомним, Суарес выступал за мадридский «Атлетико» с 2020 года, перебравшись из «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Отметим, что ранее в «Лос-Анджелес» перешел бывший нападающий «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл.