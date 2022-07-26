Пьянич назвал работу с Хави особенной

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о работе с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Пьянич сказал Fanatik, что Хави всегда был для него примером для подражания, он является одним из лучших полузащитников за все времена. Работать с ним — это что-то особенное, «сине-гранатовых» ждет отличный сезон, добавил игрок.

Минувший сезон 32-летний Пьянич провел в турецком «Бешикташе» на правах аренды, он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет четыре результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с каталонским клубом истекает в 2024 году.