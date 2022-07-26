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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич назвал работу с Хави особенной

26 Июля 2022 • 19:25 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о работе с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Пьянич сказал Fanatik, что Хави всегда был для него примером для подражания, он является одним из лучших полузащитников за все времена. Работать с ним — это что-то особенное, «сине-гранатовых» ждет отличный сезон, добавил игрок.

Минувший сезон 32-летний Пьянич провел в турецком «Бешикташе» на правах аренды, он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет четыре результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с каталонским клубом истекает в 2024 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Миралем Пьянич
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