Солари считает Винисиуса настоящим бойцом, а не просто талантом

Бывший тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал игру нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Солари сказал Marca, что уверенность в себе и желание побеждать — это многие из тех факторов, которые отличают игроков «Реала». Винисиус — настоящий боец, а не просто талантливый футболист, он много чему научился у тренеров, например, стал лучше действовать в обороне, добавил эксперт.

22-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, перебравшись из «Фламенго». В минувшем сезоне он провел 52 матча с учетом всех турниров, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач.