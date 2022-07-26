Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар заявил, что убрал бы VAR

26 Июля 2022 • 17:55 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о работе VAR.

Азар сказал ESPN, что если бы он мог изменить какую-то вещь в футболе, то отменил бы VAR, ведь ошибки судей являются частью футбола. Систему видеоповторов ввели из-за вечных жалоб на ошибки арбитров, но теперь после забитого гола не хватает радости забитого мяча, ведь всегда думаешь, что есть VAR, который будет смотреть гол, добавил игрок.

31-летний бельгийский футболист в минувшем сезоне принял участие в 23 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар VAR
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов прокомментировал возможный переход Баринова в «Валенсию»
18:11 · Испания. Ла Лига
Солари считает Винисиуса настоящим бойцом, а не просто талантом
17:55 · Испания. Ла Лига
Азар заявил, что убрал бы VAR
17:15 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему де Йонга не привлекает переход в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о возможном переходе Черышева в «Зенит»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»
16:27 · Англия. Премьер-лига
Азар сообщил, в игре против какого футболиста в АПЛ ему пришлось сложнее всего
15:13 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Для меня самое главное – побеждать и забивать голы»
14:59 · Испания. Ла Лига
Мартинес не перейдёт в «Барселону»
14:37 · Испания. Ла Лига
Хави сообщил, что «Барселона» поможет игрокам, на которых он не рассчитывает
12:42 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» может приобрести нападающего «Реала»
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет расстаться с Дестом, но не может найти покупателя
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не делал улучшенного предложения по трансферу Кунде
11:10 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта готов остаться в «Челси» 3
11:09 · Англия. Премьер-лига
Романо – об Эндрике: «За этим юным бразильцем следит вся Европа»
Все новости
Рекомендуем