Азар заявил, что убрал бы VAR

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о работе VAR.

Азар сказал ESPN, что если бы он мог изменить какую-то вещь в футболе, то отменил бы VAR, ведь ошибки судей являются частью футбола. Систему видеоповторов ввели из-за вечных жалоб на ошибки арбитров, но теперь после забитого гола не хватает радости забитого мяча, ведь всегда думаешь, что есть VAR, который будет смотреть гол, добавил игрок.

31-летний бельгийский футболист в минувшем сезоне принял участие в 23 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.