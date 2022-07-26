Левандовски: «Для меня самое главное – побеждать и забивать голы»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своих лучших качествах. Напомним, что польский форвард недавно перебрался в стан «сине-гранатовых» из мюнхенской «Баварии» за 50 миллионов евро.

«Для меня самое главное – побеждать и забивать голы. Очень важно, чтобы у каждого из нас присутствовал правильный менталитет. Каждый должен стремиться показать свои лучшие качества и побеждать», – заявил Левандовски на пресс-конференции.

Помимо Левандовски «Барселона» совершила ещё три трансфера, подписав Рафинью Диаса, Андреаса Кристенсена и Франка Кесси. Последние двое пришли в команду в статусе свободных агентов.