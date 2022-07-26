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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мартинес не перейдёт в «Барселону»

26 Июля 2022 • 14:59 Комментировать

«Барселона» передумала покупать защитника «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинеса.

По сведениям As, Мартинес не перейдет в  каталонский клуб, если «Барселоне» все-таки получится подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде. При этом «сине-гранатовые» могут снова вернуться к кандидатуре Мартинеса следующим летом, когда у игрока закончится трудовой договор с командой.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» хочет предложить новое соглашение 31-летнему Мартинесу. Он выступает за клуб с 2018 года, в минувшем сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился время забитыми мячами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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