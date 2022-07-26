Хави сообщил, что «Барселона» поможет игрокам, на которых он не рассчитывает

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что клуб пытается помочь игрокам, которым не нашлось места в составе команды.

Хави сказал Marca, что лично объяснил ситуацию футболистам, «Барселона» пытается помочь им, они должны играть, но в стане «сине-гранатовых» это сейчас невозможно, игрокам необходимо найти новую команду.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Барселоны» не полетели с командой на предсезонный сбор в США.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 12 августа, а для каталонского клуба он начнется 13 августа домашним матчем против «Райо Вальекано».