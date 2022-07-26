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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» может приобрести нападающего «Реала»

26 Июля 2022 • 12:42 Комментировать

Новичок Ла Лиги «Вальядолид» может подписать нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса.

28-летний нападающий перешел в «Реал» в 2018 году, но все это время был твердым игроком скамейки. Тем не менее, долгое время Диас являлся единственным дублером Карима Бензема.

Однако, сейчас «Реал» рискует остаться совсем без сменщиков Бензема. Лука Йович перешел в «Фиорентину», Борха Майораль близок к переходу в «Хетафе», а Мариано Диас может отправиться в «Вальядолид», сообщает Defensa Central.

Новичок Ла Лиги надеется этим летом укрепить состав для сохранения место в высшем дивизионе Испании.

В прошедшем сезоне Диас провел в Ла Лиге 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид Мариано Диас Трансферы футбола - лето 2022
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