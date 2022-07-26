«Барселона» хочет расстаться с Дестом, но не может найти покупателя

Защитник «Барселоны» Серджино Дест присоединился к многочисленной группе игроков, которые не входят в планы главного тренера Хави на следующий сезон.

Как сообщает The Athletic, недавно каталонский клуб занялся поиском новой команды для игрока, но не смог найти покупателя.

Дест перешел в «Барселону» в 2020 году из «Аякса», но не сумел закрепиться в стартовом составе ни при Хави, ни при предыдущем наставнике Рональде Кумане. Тем не менее, если переход Сесара Аспиликуэты из «Челси» так и не будет оформлен, у Деста есть шанс продолжить карьеру в каталонском клубе.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 матч, отметившись 3 результативными передачами.