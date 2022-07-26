Фати ждёт возвращения Месси в «Барселону»

Талантливый нападающий Ансу Фати заявил, что хочет возвращения аргентинского форварда Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Возвращение Лео в «Барсу»? Конечно, я только за! Он должен вернуться, чтобы потом уйти, как того заслуживает – через парадную дверь. Именно так должны уходить лучшие», - приводит слова футболиста AS.

Месси покинул каталонский топ-клуб летом прошлого года. У аргентинца истекло трудовое соглашение, и «Барселона» не смогла предложить ему новый контракт из-за больших денежных проблем. В связи с этим Лионель перешел в «ПСЖ», подписав контракт до середины 2023 года.