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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати ждёт возвращения Месси в «Барселону»

26 Июля 2022 • 10:45 Комментировать (1)

Талантливый нападающий Ансу Фати заявил, что хочет возвращения аргентинского форварда Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Возвращение Лео в «Барсу»? Конечно, я только за! Он должен вернуться, чтобы потом уйти, как того заслуживает – через парадную дверь. Именно так должны уходить лучшие», - приводит слова футболиста AS.

Месси покинул каталонский топ-клуб летом прошлого года. У аргентинца истекло трудовое соглашение, и «Барселона» не смогла предложить ему новый контракт из-за больших денежных проблем. В связи с этим Лионель перешел в «ПСЖ», подписав контракт до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ансу Фати
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