Левандовски поделился мнением о Гвардиоле

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски, усиливший «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно, поделился мнением об испанском тренере Хосепе Гвардиоле, под руководством которого выступал за «Баварию».

«Мы очень часто общались о тактике. Гвардиола изменил мои взгляды на игру и работу тренеров. У меня появилось новое понимание футбола. Благодаря сотрудничеству с ним, мне будет легче адаптироваться в «Барселоне», - передает слова польского голеадора газета Marca.

Напомним, что 33-летний бомбардир выступал под руководством Гвардиолы с 2014 по 2016 год. При нем Роберт забил 67 голов в 100 поединках.