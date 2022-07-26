Левандовски вспомнил о разгроме «Барселоны» от «Баварии» со счётом 2:8

Новичок каталонской «Барселоны», польский форвард Роберт Левандовски вспомнил о поединке в Лиге чемпионов, когда «сине-гранатовые» разгромно проиграли его бывшему клубу – мюнхенской «Баварии» (2:8).

«Поражение 2:8? Мы не обсуждали в «Барселоне» этот матч. Это уже прошлое, не стоит оглядываться назад. Думаю, так будет правильно», - передает слова 33-летнего бомбардира газета Marca.

Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» около недели назад. Его трансфер обошелся «Барселоне» в 45 миллионов евро. Роберт заключил с каталонцами четырехлетнее трудовое соглашение.