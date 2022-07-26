«Монако» назвал цену на Бадьяшиля

«Монако» не расстанется с защитником Бенуа Бадьяшилем менее чем за 50 миллионов евро.

Интерес к футболисту проявляет «Севилья». Основной центральный защитник команды Жюль Кунде скорее всего покинет команду в ближайшее время, поэтому андалузский клуб находится в поисках его замены.

«Монако» в текущее межсезонье уже завершил один громкий трансфер, продав мадридскому «Реалу» Орельена Чуамени. Клуб не особо нуждается в деньгах, поэтому может диктовать свои условия – трансфер Бадьяшиля обойдется потенциальному покупателю в 50 миллионов евро, сообщает L'Équipe.

Кроме «Севильи», за ситуацией с защитником следят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 24 матча, в которых забил 1 гол.